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14:15, 9 августа 2024Моя страна

Уникальных слоника и пуму из коллекции XVIII века нашли в российском городе

В центре Вологды нашли слоника и пуму из частной коллекции фарфора XVIII века

Кадр: ГТРК «Вологда»

Уникальных слоника и пуму из частной коллекции XVIII века нашли в центре российского города. Об этом сообщает ГТРК «Вологда».

Археологи отмечают, что изысканные изделия из фарфора найдены в культурном слое на площади Дрыгина в Вологде. Некогда, как предполагается, они принадлежали состоятельным гражданам.

Также специалисты сообщили о более 200 хорошо сохранившихся артефактах XVIII-XIX веков. В частности, это пуговица с гербом города, знак сторожа железной дороги и торговая пломба.

О последней находке археолог Игорь Кукушкин рассказал подробнее. Он отметил, что на одной стороне пломбы стоит печать «Братья К. и С. Поповы», на другую нанесено изображение орла. В заключение специалист добавил, что такие предметы «дают понимание исторической топографии города и того, как он рос и развивался».

Ранее в центре Рязани был найден практически полностью сохранившийся деревянный черпак первой половины XV века. 600-летнее изделие находилось под развалом печи на раскопе.

Незадолго до этого археологи в Калужской области нашли необычную накладку из кости в виде дракона. В историческом центре Великого Новгорода специалисты раскопали загадочный предмет XII века из моржовой кости — «ненькин батог» с головой хищной птицы с большим клювом. Предполагается, что женщины могли его использовать для воспитания непоседливых детей.

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      Варвара Кошечкина
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