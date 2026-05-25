Промышленность ведущей экономики Европы потеряла сотни тысяч рабочих мест

С 2019 года немецкая промышленность потеряла 340 тысяч рабочих мест. Об этом со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков, с допандемийного времени в промышленном секторе ведущей экономики Европы закрылось 341,5 тысячи рабочих мест (минус шесть процентов). С 2019 года в Германии исчезло каждое семнадцатое рабочее место в промышленности

Сильнее всего сокращение затронуло автомобильную промышленность, где с 2019 года было ликвидировано каждое седьмое рабочее место. За минувший год количество мест в сегменте упало на 32 тысячи человек, а с 2019 года — примерно на 125,8 тысячи. Также значительные потери рабочих мест зафиксировали в текстильной и металлургической промышленности.

За последние семь лет лишь две отрасли смогли нарастить число рабочих мест: в химико-фармацевтической промышленности занятость с 2019 года выросла на три, а в электротехнической — на два процента.

Причиной тенденции называют слабую динамику выручки. Меры, принятые до сих пор правительством Германии для поддержки немецкой промышленности, оказались малоэффективными, пояснил управляющий партнер подразделения аудита EY Ян Брорхилькер. Также на ситуацию влияют геополитические конфликты, усиление протекционизма и торговых споров, благодаря этим факторам сокращение рабочих мест в ближайшее время продолжится.

По данным Федерального статистического управления ФРГ, в сравнении с IV кварталом 2025 года в I квартале этого года экономика Германии выросла на 0,3 процента. Индекс деловой уверенности Ifo в Германии в мае незначительно вырос, достигнув 84,9 пункта. В предыдущем месяце этот показатель составлял 84,5 балла.