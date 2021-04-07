Названо общее число выделенных для Украины вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал общее число вакцин от коронавируса, выделенных различными производителями, пишет РБК-Украина.

По его словам, в настоящее время Киев располагает контрактами на 24 миллиона доз препаратов. Часть из них могут быть закрыты до конца весны, однако планируемые объемы поставок на практике могут оказаться еще выше.

В частности, включая предварительные договоренности, Украина сможет претендовать на 10 миллионов доз вакцины Novavax, 3 миллиона доз Covishield, 2 миллиона доз китайского препарата Sinovac, 10 миллионов доз Pfizer и еще до 8 миллионов доз от других производителей в рамках механизма COVAX — всего около 33 миллионов доз.

Ранее министр здравоохранения Украины заявил, что рассчитывает на победу над коронавирусом в стране до конца 2021 года. Для этого, по его словам, необходимо вакцинировать не менее 70 процентов взрослого населения.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. За день до этого в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. После ее применения в стране было зафиксировано два летальных исхода.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,8 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.