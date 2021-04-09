Названы сроки поступления вакцины Pfizer на Украину

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал 14-15 апреля предварительным сроком поступления на Украину американской вакцины Pfizer, сообщает УНИАН.

По его словам, объем первой партии препарата составит 117 тысяч доз. «Они пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и соцработников, которые там работают», — сказал Степанов. Он добавил, что последующие партии Украина начнет получать в мае. Всего страна претендует на как минимум 10 миллионов доз американской вакцины.

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Ранее о подписании крупного контракта на поставку Pfizer сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это событие важным для всех украинцев и пояснил, что договор не был бы заключен без личного вмешательства главы компании Альберта Бурлы, который пообещал президенту сделать «все возможное и невозможное» для того, чтобы помочь стране.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. За день до этого в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,8 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. К началу апреля страна вышла на первое место в Европе по числу новых случаев заболевания.