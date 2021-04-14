Украина отчиталась о числе привитых от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отчитался о количестве граждан, получивших прививку с начала кампании по иммунизации от коронавируса. Свое сообщение он разместил на странице в Facebook.

По его словам, к настоящему времени вакцину получили более 400 тысяч человек, в электронной очереди на инъекцию стоят еще 450 тысяч. Министр отметил, что иммунизация в стране проводится более чем сотней мобильных бригад, а также медиками в 658 прививочных пунктах.

Отмечается, что за последние сутки прививку получили более 15 тысяч украинцев, наибольшее их количество привили в Киеве, наименьшее — в Черниговской области. При этом прирост новых случаев заражения в стране вырос по отношению к предыдущему дню почти на четверть: 14 553 против 11 680 днем ранее.

Ранее Степанов заявил, что Украина рассчитывает победить коронавирус к концу 2021 года. Для этого, по его словам, надо убедить 70 процентов взрослого населения сделать прививку.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. За день до этого в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,8 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. К началу апреля страна вышла на первое место в Европе по числу новых случаев заболевания.