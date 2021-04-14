Украинец четыре раза переболел COVID-19

Житель Украины четыре раза переболел COVID-19. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает УНИАН.

Врач Харьковской городской клинической больницы рассказал, что пациент неоднократно заражался коронавирусом из-за проблем со здоровьем. У него не вырабатывался иммунитет к новой инфекции.

«Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали», — отметил медик.

В конце марта на Украине вылечилась от коронавируса 100-летняя пациентка. Жительница Черновцов попала в больницу с 30-процентным поражением легких. Это была ее первая госпитализация в жизни. Коронавирус подхватили и члены семьи пенсионерки.

13 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна вышла на пик третьей волны пандемии коронавируса, и ситуация постепенно начала стабилизироваться.