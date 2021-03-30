100-летняя украинка вылечилась от коронавируса

На Украине вылечилась от коронавируса 100-летняя пациентка, передает УНИАН.

Жительница Черновцов Мария Тихоновна попала в больницу с 30-процентным поражением легких. Это была ее первая госпитализация в жизни. Коронавирус подхватили члены семьи пенсионерки.

У пациентки выявили сопутствующие болезни, вызванные возрастом. Первые несколько дней ей становилось хуже, но потом женщина пошла на поправку.

В честь выздоровления Марии Тихоновны в больнице организовали небольшой праздник, медики подарили ей цветы.

В феврале сообщалось, что 105-летняя жительница американского штата Нью-Джерси победила коронавирус благодаря вымоченному в джине изюму.