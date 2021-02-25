105-летняя женщина вылечилась от коронавируса и раскрыла секрет выздоровления

105-летняя жительница американского штата Нью-Джерси победила коронавирус благодаря вымоченному в джине изюму. О ее секрете выздоровления пишет Unilad.

Лючия ДеКлерк (Lucia DeCkerck) — старейшая жительница дома престарелых. В свой день рождения, 25 января, она заразилась COVID-19. На следующий день она должна была получить вторую дозу вакцины.

Женщина пережила испанский грипп, две мировых войны, смерти трех мужей и сына. Узнав о своем диагнозе, ДеКлерк поначалу испугалась. Ей не хотелось оказаться в изоляции, и она скучала по ежедневному общению с сиделками. В результате у пенсионерки проявилось мало симптомов, и уже через две недели она вернулась в свою комнату.

Секретом своего долголетия женщина назвала молитвы и полезную пищу. Американка рассказала, что победить коронавирус ей помог изюм, вымоченный в джине, который она ела каждое утро. Она пояснила, что изюм необходимо вымачивать в течение девяти дней. Кроме того, американка пьет сок алоэ и чистит зубы содой.

У ДеКлерк есть два сына, пять внуков, 12 правнуков и 11 праправнуков. Один из ее сыновей, Филип Лоус (Phillip Laws), сказал, что сначала семья была обеспокоена, когда узнала, что ДеКлерк заразилась коронавирусом. Однако, зная о ее невероятном упорстве, дети и внуки верили, что она выживет.

Ранее сообщалось, что французская долгожительница Люсиль Рандон (Lucile Randon) победила COVID-19 перед своим 117-летием. Женщина перенесла вирус бессимптомно.