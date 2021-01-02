Старейшая в мире женщина отпраздновала 118-летие

Японка Канэ Танака, которая является старейшей из ныне живущих людей, отпраздновала свой 118-й день рождения. Об этом сообщает телеканал NHK.

Из-за пандемии коронавируса женщина практически не встречается со своими родственниками, с памятной датой лично ее поздравили работники дома престарелых, где проживает долгожительница.

19 сентября 2020 года Канэ Танака стала самой старой жительницей Японии в истории. До этого японский рекорд долголетия принадлежал Наби Тадзиме, которая скончалась в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней. По словам внука Канэ, 60-летнего Эидзи Танаки, она здорова и наслаждается жизнью. Женщина отметила свой новый рекорд бутылкой кока-колы, которую считает любимым напитком.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства. Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.