Самая старая женщина в мире отметила рекорд долголетия бутылкой любимого напитка

Долгожительница, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса в качестве старейшей живущей женщины в мире, стала самой старой жительницей Японии в истории. Об этом сообщает издание The Guardian.

В субботу, 19 сентября, возраст японки Канэ Танаки составил 117 лет и 261 день. До этого японский рекорд долголетия принадлежал Наби Тадзиме, которая скончалась в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней.

Танака живет в доме престарелых в городе Фукуока и давно не встречалась с родными из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции. По словам ее внука, 60-летнего Эидзи Танаки, она здорова и наслаждается жизнью. Женщина отметила свой новый рекорд бутылкой кока-колы, которую считает любимым напитком.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства. Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.