107-летняя долгожительница назвала простой способ прожить больше ста лет

Уроженка Италии Анжела Гутор (Angela Hutor), отметившая 107-летие, назвала простой способ, который помог ей прожить больше ста лет. Она старается не волноваться, оставаться занятой и ежедневно съедать один апельсин, передает Daily Mail.
Гутор отметила 107-й день рождения на прошлой неделе. В апреле она заразилась новой коронавирусной инфекцией и едва не умерла, но все-таки смогла победить болезнь. Она настоятельно рекомендует родным и друзьям сохранять спокойствие и заниматься своими делами, чтобы не только пережить пандемию COVID-19, но и стать долгожителем.
Итальянка признается, что ее не пугает текущая обстановка в мире. Однако она опасается, что новая коронавирусная инфекция в конечном счете приведет к всеобщей депрессии. Тем не менее, она сохраняет позитивный настрой и верит в лучшее.
Гутор родилась в Италии, после чего переехала во Францию, а оттуда — в Великобританию. С прошлого года она живет в лондонском доме престарелых.
Ранее старейшая ныне живущая американка отпраздновала 116-й день рождения в окружении нескольких поколений своей семьи и раскрыла секрет своего долголетия. У нее 12 детей, 68 внуков, 125 правнуков и 120 праправнуков. Она до сих пор способна самостоятельно питаться и передвигаться.