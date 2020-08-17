Женщина отметила 116-летие и раскрыла секрет долголетия

Старейшая ныне живущая американка отпраздновала 116-й день рождения в окружении нескольких поколений своей семьи и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает издание Unilad.

Хестер Форд (Hester Ford) родилась в округе Ланкастер, штат Южная Каролина. Точный год ее рождения неизвестен: по разным данным, она появилась на свет в 1904 или 1905 году. Когда ей было 14 лет, она вышла замуж за Джона Форда (John Ford). В 15 лет она родила первого ребенка.

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Джон работал на сталелитейном заводе, а Хестер заботилась о доме, ферме и их 12 детях. В 1963 году Джон скончался в возрасте 57 лет. К настоящему моменту Хестер прожила вдвое больше, чем ее покойный муж. У Хестер 12 детей, 68 внуков, 125 правнуков и 120 праправнуков.

В субботу, 15 августа, Хестер отметила свой день рождения. Хотя точный год ее рождения неизвестен, семья считает, что ей исполнилось 116 лет. Родственники проезжали мимо ее дома, чтобы безопасно поздравить ее во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Они оставляли подарки перед дорожкой к ее дому, и она забрала их позже.

До 108 лет американка никогда не была в больнице и жила в своем доме без посторонней помощи. В последние несколько лет три ее дочери переехали к ней. До пандемии Хестер посещала мессу в первое воскресенье каждого месяца. Она сохраняет остроумие, способна самостоятельно питаться и ходит на короткие расстояния с помощью ходунков.

На вопрос о секрете ее долголетия Хестер отвечает: «Я просто правильно живу, и все».

Сейчас она — старейшая жительница США. Если ей действительно 116 лет, она — третий старейший человек на планете, а если 115 — шестой.