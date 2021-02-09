Французская долгожительница победила COVID-19 перед 117-летием

Французская долгожительница Люсиль Рандон (Lucile Randon) победила COVID-19 перед своим 117-летием, пишет французская газета Var-Matin.

По данным издания, у Рандон выявили коронавирус 16 января в доме престарелых в Тулоне. Женщина перенесла вирус бессимптомно.

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости работала в госпитале, позже стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ. В 2019 году Рандон получила на день рождения личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки.

2 января японка Канэ Танака, которая является старейшей из ныне живущих людей, отпраздновала свой 118-й день рождения.

Ранее в январе столетняя женщина из американского штата Пенсильвания Мэри Хейрстон ответила на вопрос о своем секрете долголетия. В ответ на вопрос о том, как ей удалось достичь столь почтенного возраста, женщина процитировала высказывание, приписываемое французскому философу Габриэлю Марселю: «Жизнь — это загадка, которую нужно прожить, а не задача, которая требует решения». Она также отметила, что всегда следовала христианскому гимну «Что за друга мы имеем».

Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.