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Столетняя женщина ответила на вопрос о секрете долголетия

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Фото: Globallookpress.com

Столетняя женщина из американского штата Пенсильвания ответила на вопрос о своем секрете долголетия. Об этом пишет издание Delaware County Daily Times.

В начале января Мэри Хейрстон (Mary Hairston) исполнилось 100 лет. Ее день рождения отмечала вся округа: местные пожарные и полиция, а также ее друзья и соседи устроили перед домом долгожительницы небольшой автопарад. Женщина родилась в 1921 году, во время Второй мировой войны работала швеей и делала форму для солдат, а в 1960 году, когда ей было 39 лет, выучилась на медсестру. Она была замужем 61 год, пока ее муж не умер в 2006 году в возрасте 78 лет.

Во время празднования столетнего юбилея у Мэри Хейрстон спросили, как ей удалось достичь столь почтенного возраста. В ответ женщина процитировала высказывание, приписываемое французскому философу Габриэлю Марселю: «Жизнь — это загадка, которую нужно прожить, а не задача, которая требует решения». Она также отметила, что всегда следовала христианскому гимну «Что за друга мы имеем».

Ранее 108-летняя жительница американского города Нью-Броктон, штат Алабама, поделилась секретом долголетия. Она посоветовала верить в Бога, много работать, быть добрее и не лезть в чужие дела.

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