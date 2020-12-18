108-летняя женщина поделилась секретом долголетия

Жительница американского города Нью-Броктон, штат Алабама, отметила 108-й день рождения и поделилась секретом долголетия. Об это сообщает издание The Southeast Sun.

Кэрри Ли Рейнольдс (Carrie Lee Reynolds) — потомок первой чернокожей семьи, поселившейся в городе после завершения Гражданской войны в США и освобождения рабов. Кроме нее, у родителей было еще девять детей. COVID-19 — вторая серьезная пандемия, которую она застала. В шесть лет Рейнольдс пережила «испанку» — смертельный грипп, который в 1918-1919 годах унес жизни десятков миллионов людей.

Родственники женщины, проживающие в разных городах США, позвонили ей по видеосвязи, чтобы поздравить с юбилеем, а мэр Нью-Броктона устроила перед домом долгожительницы небольшой парад и вручила символический ключ от города. Когда у Рейнольдс спросили, как ей удалось дожить до такого возраста, она посоветовала верить в Бога, много работать, быть добрее и не лезть в чужие дела.

Ранее старейшая из ныне живущих американок отпраздновала 116-й день рождения в окружении нескольких поколений своей семьи и также раскрыла секрет своего долголетия. У нее 12 детей, 68 внуков, 125 правнуков и 120 праправнуков. Она до сих пор способна самостоятельно передвигаться.