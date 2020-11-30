Итальянская долгожительница в третий раз заболела COVID-19

Итальянская долгожительница три раза переболела COVID-19. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет «У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть

100-летняя Мария Орсингер (Maria Orsingher), живущая в доме престарелых в итальянском городе Арденно, область Ломбардия, впервые заразилась новой коронавирусной инфекцией в феврале. Она легко перенесла болезнь и выздоровела без госпитализации.

Летом Орсингер отметила 101-й день рождения, а в сентябре у нее вновь появились симптомы COVID-19. Она отправилась в больницу и спустя 18 дней благополучно выписалась. В конце октября при тестировании всех жителей дома престарелых у женщины вновь обнаружили заражение коронавирусом. На этот раз болезнь протекала без симптомов.

Третье заражение озадачило специалистов. Они не исключают, что негативный сентябрьский тест, который подтвердил выздоровление женщины, показал ошибочный результат. По другой версии, новое тестирование выявило остатки вируса, которые сохранились в организме после второго заражения.

Мария Орсингер родилась 21 июля 1919 года в селе Гаггио в Ломбардии. Сразу после рождения она пережила «испанку» — пандемию смертельного гриппа, которая в 1918-1919 годах унесла жизни десятков миллионов людей. Во время Второй мировой войны женщина вышла замуж за вдовца и воспитала восьмерых детей, в том числе двух детей мужа от прошлого брака.

Ранее старейшая из ныне живущих американок отпраздновала 116-й день рождения в окружении нескольких поколений своей семьи и раскрыла секрет своего долголетия. У нее 12 детей, 68 внуков, 125 правнуков и 120 праправнуков. Она до сих пор способна самостоятельно есть и передвигаться.