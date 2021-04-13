Украина вышла на пик третьей волны пандемии коронавируса

На Украине начала стабилизироваться ситуация с пандемией коронавируса, страна вышла на пик третьей волны. Об этом 13 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет издание «Гордон».

«Как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны, и сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам, мы видим отрицательное значение уровня госпитализаций», — заявил глава Минздрава.

За последнюю неделю в больницы попали на две тысячи пациентов с COVID-19 меньше, чем на позапрошлой. «Также мы это видим по количеству вызовов нашей "скорой" — это количество тоже стабилизировалось. Более того, пошло вниз», — сказал Степанов.

По последним данным, в красной зоне карантина оказались Киев и 11 областей Украины. В Украине с начала пандемии подтвердили более 1,8 миллиона случаев коронавируса. Умерли 37 тысяч пациентов.