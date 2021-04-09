Кличко призвал ввести локдаун на всей Украине

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство Украины ввести локдаун на всей территории страны из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 9 апреля, пишет «Страна.ua».

По словам Кличко, необходимо ограничить передвижение между регионами и контролировать соблюдение строгих правил карантина. «А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисах, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить в другие города», — посетовал градоначальник.

Кличко заявил, что COVID-19 бесконтрольно распространяется по всей стране, но граждане ведут себя так, «будто вирус испугается и убежит». Он призвал украинцев быть сознательными, а государство — предпринять решительные действия.

«Лучше потерпеть ограничения, но спасти тысячи жизней и не допустить катастрофы. Да, надо поддержать бизнес и самые уязвимые категории населения», — добавил мэр.

По последним данным, более половины регионов Украины оказались в красной зоне карантина, где действуют самые жесткие ограничения. Накануне страна вышла на первое место в Европе по приросту зараженных коронавирусом.