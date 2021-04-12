Одесса обратится за международной помощью из-за проблем с поставками кислорода

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал обратиться за международной помощью из-за критической нехватки автомобилей для транспортировки кислорода в больницы к пациентам с коронавирусом, пишет УНИАН.

По его словам, из-за нестабильной ситуации с поставками кислорода медучреждения могут оказаться не в состоянии оказать помощь нуждающимся, что приведет к увеличению количества летальных исходов. Он отметил, что проблемы с отсутствием спецавтомобилей наблюдаются по всей стране, и предложил попросить о помощи, в первую очередь, города-побратимы Одессы: Стамбул, Кишинев, Констанца и Ереван.

«Позвоните в Молдову, Турцию, Румынию. Может, удастся у них взять во временное пользование, машину в аренду для перевозки кислорода, которую они могут в кратчайшие сроки нам предоставить», — сказал Труханов.

Он добавил, что больницам также следует заняться сооружением опорных кислородных станций, чтобы обеспечить его резервы и возможность альтернативного снабжения. Аналогичные меры он призвал принять в отношении источников электроэнергии на случай перебоев с подачей света.

Ранее бывшая премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала экстренной встречи с президентом Владимиром Зеленским из-за критической ситуации, которая сложилась в системе здравоохранения республики. Она уверена, что причиной увеличившегося числа летальных исходов от коронавируса стала «разрушительная» медицинская реформа, приведшая к сильнейшему недофинансированию всей сферы в целом.

По последним данным, более половины регионов Украины оказались в красной зоне карантина, где действуют самые жесткие ограничения. К началу апреля страна вышла на первое место в Европе по приросту зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали более 1,9 миллиона случаев COVID-19.