На последствия вакцинации от COVID-19 пожаловались более тысячи украинцев с начала проведения прививочной кампании. Об этом сообщается в Facebook Государственного экспертного центра при минздраве страны.

Отмечается, что 1043 случая были зафиксированы после вакцинации препаратом Covishield, один случай — после прививки CoronaVac, еще один — после введения вакцины Pfizer.

Ранее Украина получила вторую партию вакцин против коронавируса в рамках международного механизма COVAX в размере более 367 тысяч доз. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что все прибывшие препараты произведены по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca в Южной Корее и имеют наименование AstraZeneca-SKBio. Ими планируют вакцинировать граждан старше 65 лет.