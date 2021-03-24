Стали известны объемы поставок китайской вакцины от коронавируса на Украину

Украина до конца 2021 года получит от китайской компании Sinovac Biotech около пяти миллионов доз вакцины от коронавируса CoronaVac. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющую интересы производителя украинскую компанию «Лекхим».

Так, стало известно, что около 1,9 миллиона доз от общего объема КНР поставит в рамках контракта с государственным предприятием «Медицинские закупки Украины». Остальная часть будет продана республике на иных условиях. При этом представители «Лекхим» заявили, что государство до сих пор не проинформировало производителя о готовности принять первую партию вещества. «Предприятие "Медицинские закупки Украины" не подтвердило готовность принять вакцину и не сообщило место поставки», — заявили в компании.

Первый самолет с китайской вакциной прибудет в страну в четверг, 25 марта. В случае, если власти проигнорируют просьбы компании принять вакцину и организовать ее транспортировку, она будет передана желающим учреждениям здравоохранения напрямую.

Украина заключила соглашение на поставку вакцины от коронавируса из КНР в конце декабря 2020 года. Власти страны называли различные сроки начала вакцинации, но позже выступили с заявлением, что готовы отказаться от закупок. Причиной стала низкая эффективность препарата — менее 60 процентов.

Позже производитель пообещал доработать вещество, оно получило регистрацию в стране 10 марта. Сроки поставки препарата также неоднократно срывались. Изначально планировалось, что он поступит в страну 6 марта, затем этот срок отложили до 15 марта.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.

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