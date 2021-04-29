Украине спрогнозировали выход в лидеры по смертности от коронавируса в Европе

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в ходе пресс-конференции заявил, что Украина может стать лидером по смертности от коронавируса в Европе в ближайшие две недели, передает его слова «Интерфакс».

По данным эксперта, заболеваемость коронавирусом на Украине снижается и должна продолжить падать после пасхальных праздников, но меньшими темпами. При этом резкого сокращения высокого уровня заражения он не прогнозирует.

Сейчас Украина на втором месте по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы с населением более 10 миллионов человек. За последние две недели в стране зафиксировано 13,6 умерших на 100 тысяч населения. Всего за время пандемии в стране выявили более двух миллионов заболевших, официальная статистика по смертности — более 45 тысяч человек.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о намерении властей перевести Киев из красной в желтую зону распространения коронавируса, что позволит отменить режим жесткого карантина. По его словам, за последние несколько недель в городе неуклонно снижается число новых случаев заражения, чему отчасти способствовал объявленный ранее локдаун.