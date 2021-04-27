В Киеве отменят жесткий карантин из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о намерении властей перевести Киев из красной в желтую зону распространения коронавируса, что позволит отменить режим жесткого карантина. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, за последние несколько недель в городе неуклонно снижается число новых случаев заражения, чему отчасти способствовал объявленный ранее локдаун. «По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших сократилось с 92 тысяч до 77 тысяч, количество госпитализированных сократилось почти на 3,4 тысячи», — сказал Степанов.

Он отметил, что улучшение ситуации с пандемией наблюдается и в других областях страны, установленные нормы загруженности коек превышены лишь в Донецкой области. «Общая загруженность коек в стране составляет 52 процента», — добавил министр.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун в Киеве может быть отменен уже с 30 апреля. «Послезавтра будет заседать комиссия по ТЭБ (техногенно-экологической безопасности) и ЧС. В зависимости от цифр, которые мы увидим, она будет принимать решение», — добавил градоначальник.

Режим тотального карантина в украинской столице был объявлен на период с 5 по 16 апреля. На это время была прекращена работа детских садов и школ, заведений общепита, ярмарок и рынков. Власти сообщали о нахождении медицинской системы города на грани коллапса. Из-за этого действия ограничений в городе продлили до конца месяца.