Кличко заявил об угрозе коллапса медицинской системы в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24» заявил об угрозе коллапса медицинской системы в столице.

По его словам, Киев «очень близко» подошел к этой опасности. «Наши больницы на сегодняшний день почти полностью заполнены, большое количество людей со сложным протеканием болезни лежит в больницах», — сказал Кличко.

Именно поэтому власти ограничивают передвижение людей в Киеве, подчеркнул мэр. «На сегодняшний день люди жалуются, что не могут доехать, а потом они будут жаловаться, что врачи не предоставили помощь, и человек умер», — отметил он.

Ранее полиция Киева перестала пускать горожан в метро, автобусы и трамваи без предъявления спецпропуска, позволяющего выходить на работу во время локдауна из-за коронавируса. Как сообщают журналисты, в результате на остановках образовались очереди, цены на такси выросли втрое, город сковали многокилометровые пробки.

Действия киевских властей раскритиковали в офисе президента Владимира Зеленского.