Кличко заявил о возможном продлении локдауна в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможном продлении до середины мая режима тотального карантина в Киеве, если в ближайшие дни распространение коронавируса в городе не снизится, пишет «Страна.ua».

По словам политика, хотя он лично не принимает решения насчет локдауна, городские власти все же рассматривают вопрос о продлении ограничений из-за нагрузки на сферу здравоохранения и рекордных показателей по заболеваемости. «Будем исходить из цифр заболеваемости. Если будет продолжаться волна заболеваемости, я не исключаю, что это может произойти», — сказал Кличко.

Он пояснил, что к настоящему времени карантин в украинской столице длится только четвертый день, и специалисты смогут дать оценку его эффективности не раньше, чем на следующей неделе. «Если динамика снизится, то карантинные ограничения будут действовать, как и было введено, до 16 числа», — отметил мэр.

Режим тотального карантина в украинской столице был объявлен на период с 5 по 16 апреля. На это время была прекращена работа детских садов и школ, заведений общепита, ярмарок и рынков. Глава города полагает, что только таким способом можно прекратить распространение «стремительной волны» коронавируса.

При этом уже утром 5 апреля горожане начали жаловаться на очереди в общественный транспорт и многокилометровые пробки. Также из-за повышенного спроса почти в три раза подорожали услуги такси, а пользователи социальных сетей начали возмущаться длительным процессом оформления пропуска или полной невозможностью его получить.

В ответ на это Кличко заявил, что медицинская система в Киеве находится на грани коллапса и призвал украинцев принять сложившееся положение вещей. «На сегодняшний день люди жалуются, что не могут доехать, а потом они будут жаловаться, что врачи не предоставили помощь, и человек умер», — сказал он.