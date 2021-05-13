Бывший СССР
 
Последние новости
Кремль исключил поглощение Донбасса Россией
Задержан раскрывший банду хоккеистов-убийц российский оперативник
Четыре миллиона убитых норок начали сжигать в Дании
Раскрыто число заблокированных Apple приложений
В Кремле объяснили удаленку Путина
Гарик Харламов посвятил песню рэперу Джигану
Назван способ победить борщевик
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена
Уволенная няня пожаловалась на сожителя нанимательницы и разбогатела
Убийство в Грузии столкнуло двух самых влиятельных воров в законе
Новости партнеров
Прослушать новость

Все украинские регионы вышли из красной зоны распространения коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Малолетка / AP

Все украинские регионы вышли из красной зоны распространения коронавируса и перешли в желтую и зеленую — умеренного и низкого риска заражения. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Как утверждают медики, ситуация с распространением инфекции в стране стабилизировались. Последние две области, Николаевская и Черкасская, были отнесены к желтой зоне 13 мая. В зеленую зону попали Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

По последним данным, за минувшие сутки на Украине было зафиксировано 6813 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 507 человек. Всего же с начала пандемии в стране обнаружили более 2,1 миллиона случаев заболевания COVID-19.

11 мая на Украине был зафиксирован наименьший за прошедшие три месяца ежесуточный показатель заболеваемости — 2208 случаев. 7 мая министр здравоохранения республики Максим Степанов заявил, что страна вышла из третьей волны пандемии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вся Украины вышла в "желтую" зону карантина
Минздрав Украины рассказал о разработке трех вакцин от коронавируса
На Украине выявили наименьшее за три месяца число зараженных коронавирусом
Украине спрогнозировали выход в лидеры по смертности от коронавируса в Европе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0726 апреля

Чернобыль накануне катастрофы

Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии?
12:5710 мая

В России назвали Украину опасной для журналистов страной

12:0310 мая

Машина из кортежа Пашиняна попала в аварию

07:0110 мая

На Украине возбудили 13 уголовных дел после празднования Дня Победы

Бывший СССР00:0126 марта
Location: Karateren, Kazakhstan. (Photo by Antoine Gyori/AGP/Corbis via Getty Images)

«Ненависть к языку ведет к мракобесию»

Почему в Казахстане запрещают обучение на русском языке, на котором говорят миллионы граждан страны?
21:24 9 мая

Лукашенко поговорил с Путиным

21:03 9 мая

Опубликован декрет Лукашенко на случай гибели президента

19:14 9 мая

Лукашенко призвал белорусов прекратить «не нужное никому противостояние»

Бывший СССР00:0124 марта
Минск, 23 марта 2006 года.

«Людям было страшновато»

15 лет назад в Белоруссии провалилась революция. Почему оппозиция не смогла победить Лукашенко?
18:24 9 мая

СБУ нашла фото Путина у распространителей листовок с угрозами

17:07 9 мая

В грузинском городе потребовали вернуть памятник «богу коммунистов» Сталину

15:26 9 мая

Полиция Украины возбудила три уголовных дела из-за советских флагов

Россия
В России ответили на беспокойство ЕС насчет возможного присоединения Донбасса
Президент Татарстана выступил с обращением после стрельбы в Казани
Вирусолог оценил данные о связи заболеваемости COVID-19 с погодой
«Запретите оружие — возьмет молоток»
Нападение на школу в Казани унесло девять жизней. Как избежать повторения трагедии?
В России выявили 8380 новых случаев коронавируса
«Я готов на все, чтобы Мишка начал ходить»
Ребенку нужна срочная операция на позвоночнике. Помогите папе спасти сына
Все материалы
Мир
Иранца-гея обезглавили его братья
Весеннее обострение
Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Байден увидел президента США в умершем сыне
Лавров указал на опасность применения силы и санкций в обход ООН
«Я же вождь!»
Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
Отставные военные США усомнились в психическом здоровье Байдена
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Названы сроки исчерпания запасов угля в России
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
«Тинькофф Инвестиции» запустили Tinkoff InvestIndex
«Роковой год для нефти»
 
Перечислены города России с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
SIM-карты Tele2 стали доступны на «Яндекс.Маркете»
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Все материалы
Силовые структуры
Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе
У казанского стрелка нашли болезнь мозга
Диагноз не помешал ему купить оружие для нападения на школу
Вора в законе Жиро Шаумянского задержали за руководство тюремными группировками
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Устроившего стрельбу в школе Казани доставили в суд под усиленной охраной
«Во мне проснулся монстр»
Стрельба в казанской школе: что заставило студента колледжа открыть огонь по детям?
В ФСБ Татарстана приехала проверка из Москвы
Все материалы
Наука и техника
Коронавирус научился встраиваться в ДНК людей
Был месяц май
Как советские солдаты праздновали победу в Берлине: уникальные фотографии Великой Отечественной войны
Xiaomi изобрела смартфон-цилиндр
Порочный круг
Каким получился первый настоящий эксклюзив для PlayStation 5: обзор Returnal
В Чернобыльской АЭС зафиксировали опасные ядерные реакции
Описана опасность старых телефонных номеров
Мы вам не братья
Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Все материалы
Спорт
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Все материалы
Ценности
Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Основатель Amazon решил купить 127-метровую яхту за 500 миллионов долларов
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Топ-модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для журнала
Нижнее белье королевы Великобритании выставили на аукцион
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Все материалы
Путешествия
Россиян предупредили об опасности туризма в одну страну
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Спасатели обнаружили разбившийся на Камчатке вертолет
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
Кипр изменил правила въезда для туристов
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке
Все материалы
Из жизни
Диетолог описала способ ни в чем себе не отказывать и не толстеть
Уплыл в никуда
Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Студент сбросил 16 килограммов и перечислил конкретные шаги к достижению цели
«Местные обожают славянскую кухню»
История россиянки, уехавшей жить на французский остров в Индийском океане
Мужчина 43 года отсидел в тюрьме по ошибочному обвинению
Безупречный воин
Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Семья расчищала дом после смерти отца и нашла человеческий скелет
Все материалы
Стартовало производство Lada Granta с новым мотором
Самые популярные автомобили России
Итоги продаж новых автомобилей в апреле 2021 года
Глава Ford намекнул на разработку электрического Bronco
Rolls-Royce Ghost: взлет первой ступени
Автомобиль, который дискредитирует слова «базовый» и «доступный»
Продажи новых машин в России выросли на 290 процентов
Дорогие автомобили в обличье дешевых
Видео на «Моторе» про самый странный тюнинг на свете
Семиместный Volkswagen Tiguan Allspace обновился снаружи и внутри
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы