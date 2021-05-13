Все украинские регионы вышли из красной зоны распространения коронавируса и перешли в желтую и зеленую — умеренного и низкого риска заражения. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Как утверждают медики, ситуация с распространением инфекции в стране стабилизировались. Последние две области, Николаевская и Черкасская, были отнесены к желтой зоне 13 мая. В зеленую зону попали Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

По последним данным, за минувшие сутки на Украине было зафиксировано 6813 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 507 человек. Всего же с начала пандемии в стране обнаружили более 2,1 миллиона случаев заболевания COVID-19.

11 мая на Украине был зафиксирован наименьший за прошедшие три месяца ежесуточный показатель заболеваемости — 2208 случаев. 7 мая министр здравоохранения республики Максим Степанов заявил, что страна вышла из третьей волны пандемии.