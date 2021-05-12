Минздрав Украины рассказал о разработке трех вакцин от коронавируса

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о разработке в стране трех вакцин от коронавируса. Об этом сообщает портал «Гордон».

Украинский фонд исследований профинансировал разработку двух препаратов, сообщил замглавы Минздрава. Их создает Институт биологии клетки во Львове и Институт биохимии имени Палладина в Киеве.

Львовские ученые сейчас проводят лабораторные исследования, которые продлятся до сентября. Результат исследований специалистов в Киеве также ожидается осенью.

Разработкой третьего препарата занимаются эпидемиолог Михаил Фаворов и компания «Диапроф-Мед». «Они сейчас на стадии производства лекарственной формы, чтобы начать клинические испытания. Государство не инвестировало в эту разработку», — пояснил Ляшко.

7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в стране создана собственная вакцина от коронавируса.