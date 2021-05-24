На Украине частично приостановили вакцинацию от коронавируса

На Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали всего 1325 человек, что значительно меньше предыдущего показателя. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По состоянию на 24 мая в листе ожидания на вакцинацию от COVID-19 состоят более 500 тысяч человек. Первую дозу вакцины получил 321 человек, тысяча была привита повторно.

При этом около половины областей Украины приостановили вакцинацию.

23 мая на всей территории страны работали только 28 мобильных бригад и 17 пунктов вакцинации. В Киеве и еще 11 областях вакцинацию вообще не проводили.

Ранее стало известно, что на Украине в ближайшее время планируют начать вакцинацию от коронавируса жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Прививать граждан собираются в специальных пунктах на территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Приоритет будет отдан людям старше 65 лет.