Украина начнет вакцинацию жителей ДНР и ЛНР

На Украине в ближайшее время планируют начать вакцинацию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от коронавируса. Решение было обнародовано в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

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Прививать граждан будут в специальных пунктах на территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Приоритет будет отдан людям старше 65 лет.

Вакцинировать население планируют китайским препаратом CoronaVac компании Sinovac Biotech. В конце апреля на Украину было поставлено 500 тысяч доз вакцины. Планируется, что с 24 мая препарат начнут развозить по регионам.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса — один миллион.

Ранее правительство Украины пообещало обеспечить вакцинацию от коронавируса еще как минимум пяти миллионам человек до начала осени.

Сейчас в ДНР и ЛНР используют вакцину от коронавируса, произведенную в России. «Мы эти прививки абсолютно спокойно получаем и прививаем наше население, за что, безусловно, Российской Федерации тоже слова огромной благодарности», — заявил в начале мая глава ЛНР Леонид Пасечник.