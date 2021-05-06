Большинство украинцев сочли Зеленского виновным в провале вакцинации на Украине

Большинство украинцев сочли президента страны Владимира Зеленского виновным в провале кампании по иммунизации против коронавируса из-за отказа от производства российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает телеканал «Перший Незалежний» со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного компанией «Роботизированные телесистемы».

Как отмечает канал, инициатива о локализации производства «Спутник V» в Харькове принадлежала главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Он выступал за переговоры по данному вопросу с Москвой, однако Зеленский отказался обсуждать это предложение с правительством и депутатами Верховной Рады.

Согласно данным социологов, осудили соответствующее решение 67,7 процента украинцев, 21,9 процента — поддержали, а около 10 процентов затруднились ответить на поставленный вопрос.

Всего в опросе приняли участие более трех тысяч человек со всех областей Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Погрешность исследования не превышает 2,8 процента.

Ранее в апреле стало известно, что большинство граждан Украины полностью или частично поддерживают идею о необходимости вступления республики в НАТО. Совсем не поддерживают стремление страны вступить в Североатлантический альянс только 12 процентов украинцев, еще 7 — скорее не поддерживают.