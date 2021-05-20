Зеленский назвал число привитых от коронавируса украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский назвал число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса — один миллион. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на его официальной странице в Facebook.

Всего, по словам главы государства, Киев сумел заключить контракты на 45-47 миллионов доз бесплатных вакцин для жителей республики, 20 миллионов из них должны поступить от компании Pfizer. «При этом мы не страна ЕС, мы не страна НАТО, мы не в приоритете стран ЕС с точки зрения очередей поставок вакцин», — сказал Зеленский.

Он добавил, что большинство соглашений о поставках были заключены напрямую между производителями и украинским руководством. Саму ситуацию с распределением вакцин в мире он назвал несправедливой. «Сравнивать процент вакцинированных несправедливо. Мы, несмотря на то, что мы не в приоритете ЕС и НАТО, сделали больше вакцин, чем некоторые страны ЕС. Да, они меньше, но тем не менее», — добавил президент.

Ранее Зеленский ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о «дебилах» в своей команде. Он пояснил, что иногда допускает «небольшие промахи» в кадровых вопросах, за что, безусловно, несет ответственность. «Я всегда давал людям второй шанс, иногда третий. Иногда об этом жалею», — пояснил украинский лидер.