Зеленский назвал себя «приговором» Порошенко и напомнил о карме

Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя «приговором» для бывшего главы государства Петра Порошенко и напомнил, что политик до сих пор отказывается это признавать. Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на его официальной странице в Facebook.

По словам украинского лидера, Порошенко сделал много плохого на своем посту, за что его обязательно «настигнет карма». «Я считаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек — это ничто. И это нельзя исправить никогда ничем: ни опытом, ни образованием», — сказал Зеленский.

Он добавил, что оборвал все контакты с Порошенко и не ведет с ним никаких разговоров, несмотря на желание отдельных украинских политиков, включая мэра Киева Виталия Кличко. «Они все хотят со мной договариваться. Есть понятие в украинской политике — "надо договариваться". Я человек, который не в состоянии на это от природы», — добавил президент.

Ранее Зеленский ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о «дебилах» в своей команде. Он пояснил, что иногда допускает «небольшие промахи» в кадровых вопросах, за что, безусловно, несет ответственность. «Я всегда давал людям второй шанс, иногда третий. Иногда об этом жалею», — пояснил украинский лидер.