Власти Украины назвали сроки поставки новой партии Pfizer

Власти Украины назвали сроки поставки новой партии вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, сообщает портал «Гордон».

«Очередная партия поставки вакцины Pfizer, вакцины мРНК приехала в Украину — около 130 тысяч доз. Это одна из поставок из партии в 500 тысяч доз вакцин, которая будет приходить в течение этой недели, — рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. — Следующую поставку вакцины Pfizer мы ожидаем 7 июня».

Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. В страну завезли 2,2 миллиона доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Привиты 948 тысяч человек, из них две дозы получили 27,5 тысячи.

12 мая Ляшко сообщил, что в стране разрабатываются три вакцины от коронавируса. Украинский фонд исследований профинансировал создание препаратов Институтом биологии клетки во Львове и Институтом биохимии имени Палладина в Киеве. Разработкой третьего препарата занимаются эпидемиолог Михаил Фаворов и компания «Диапроф-Мед».