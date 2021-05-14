Литва подарит Украине и Грузии более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что республика подарит Украине, Грузии и Молдавии более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Сообщение об этом он разместил на своей странице в Twitter.

Он не указал компанию-производитель препарата, который будет доставлен в эти страны, но пояснил, что Киев в рамках этой акции получит 100 тысяч доз вакцины, Тбилиси — 15 тысяч, Кишинев — 11 тысяч. «Мы надеемся, что наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими (странами)», — написал Ландсбергис.

Ранее Министерство здравоохранения Литвы вслед за другими европейскими странами приостановил использование вакцины AstraZeneca на территории республики из-за зафиксированных случаев ее побочных эффектов.

Это решение раскритиковал президент страны Гитанас Науседа. Он заявил, что министерство таким образом подорвало доверие граждан к вакцине. Применение препарата возобновили, литовцы получили возможность прививаться AstraZeneca вне очереди.