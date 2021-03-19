Литовцам разрешат привиться вакциной AstraZeneca вне очереди

Министерство здравоохранения Литвы рассматривает возможность разрешить своим гражданам прививаться вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca вне ранее установленной очереди, пишет LRT.lt со ссылкой на главу ведомства Арунаса Дулькиса.

По его словам, это произойдет после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам окончательно подтвердит безопасность препарата и выдаст положительное заключение на его применение. «Поскольку наша стратегия вакцинации основывалась исключительно на вакцинации для приоритетных групп, мы, вероятно, пересмотрим и изменим эти решения», — сказал Дулькис.

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16 марта Минздрав Литвы вслед за несколькими другими европейскими странами приостановил использование вакцины AstraZeneca на территории республики из-за зафиксированных случаев ее побочных эффектов. Позже президент страны Гитанас Науседа раскритиковал это решение и заявил, что министерство таким образом подорвало доверие граждан к веществу.

Ранее немецкие ученые связали редкий вид тромбоза мозговых вен и препарат британско-шведской компании. По их данным, рост числа случаев специфической формы тромбоза, которая связана с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением, совпадает по времени с вакцинацией им.