Украина получила новую партию вакцины Pfizer

На Украину прибыла новая партия вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer, ее объем составил более 117 тысяч доз. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране.

По словам представителей организации, ранее они обращалась ко всем партнерам и донорам с просьбой помочь сделать вакцинацию от COVID-19 на Украине более доступной, а поступившая партия — лишь одна из немногих, которые вскоре получит республика. «Вакцинация поможет разгрузить медицинскую систему — убережет вас и ваших пациентов от тяжелого течения болезни, осложнений, госпитализации, потребности в кислородной поддержке или смерти», — сообщили в ЮНИСЕФ.

Отмечается, что еще несколько партий Pfizer поступят на Украину в течение этой и следующей недели. Их объем, включая последнюю поставку, составит 473 850 доз. «Вакцинируйтесь сами и побуждайте делать это при первой же возможности пациентов, друзей и родственников», — призвали в фонде.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 2,2 миллиона человек. Жертвами инфекции стали более 50 тысяч пациентов. За последний месяц власти зафиксировали снижение числа заболевших, что позволило отменить ряд введенных ранее санитарных ограничений.