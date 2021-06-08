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США подарят Украине 900 тысяч доз вакцин от COVID-19

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Gleb Garanich / Reuters

США поделятся с Украиной почти одним миллионом доз вакцины от коронавируса. Об этом заявили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

Отмечается, что во время телефонного разговора глава Украины поблагодарил президента США Джо Байдена за решение подарить стране 900 тысяч доз вакцины, чтобы преодолеть пандемию COVID-19. «Это спасет жизни многих украинцев. Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству с Украиной», — говорится в сообщении.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что во время телефонного разговора Байден пообещал Зеленскому поговорить с Владимиром Путиным о суверенитете Украины. Президент США заверил украинского коллегу, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность.

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