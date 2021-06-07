На Украину разрешили въезжать со справкой о вакцинации

Правительство Украины разрешило привитым от коронавируса иностранцам свободно въезжать в республику при наличии у них справки о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

По новым правилам, желающий въехать в страну обязан быть привит препаратом, включенным ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Российская вакцина «Спутник V» пока в него не входит.

Соответствующая справка должна быть переведена на английский язык и свидетельствовать о завершении полного курса иммунизации — два этапа и появление антител. При этом отмечается, что для въезда также подойдет документ, подтверждающий отсутствие у туриста коронавируса после проведения ПЦР-теста.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 2,2 миллиона человек. Жертвами инфекции стали более 50 тысяч пациентов. При этом за последний месяц власти зафиксировали снижение числа заболевших, что позволило отменить ряд введенных ранее санитарных ограничений.