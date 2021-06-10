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Польша рассказала о возможности признать «Спутник V»

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Фото: Мария Сивохина / «Коммерсантъ»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о возможности признать российскую вакцину «Спутник V». Его цитирует РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Варшава в любом случае будет руководствоваться решением Европейского агентства по лекарственным средствам. Препараты, которые одобрило агентство, будут использовать и в Польше.

На данный момент там применяют вакцины четырех производителей: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

26 мая Международный комитет Красного Креста попросил у Москвы предоставить вакцину «Спутник V». В каких странах Красный Крест намеревается использовать российскую вакцину от коронавируса, пока не уточняется.

В настоящее время российскую вакцину зарегистрировали 67 стран. Ее эффективность составила 97,6 процента.

Среди стран ЕС «Спутником V» вакцинируют только в Венгрии. Помимо России производство этой вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.

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