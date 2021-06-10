Мир
 
Последние новости
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг «Героям слава»
Стоящая в купальнике из скотча на центральной площади модель удивила прохожих
Пушков потребовал от Украины компенсацию за переданные ей русские земли и порты
Министр труда высказался о переходе на четырехдневку
Появилось видео задержания с поличным высокопоставленного чиновника Минобрнауки
На Украину отказались пускать привитых вакциной «Спутник V»
В Москве «трезвый водитель» угнал авто у пьяного 
Мужчина сбросил 80 килограммов за год и рассказал о своем методе похудения
Автоюрист оценил изменения в оформлении ОСАГО
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
Новости партнеров
Прослушать новость

В Евросоюзе отчитались о 100 миллионах привитых от коронавируса граждан

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

В странах Европейского союза привито около 100 миллионов граждан, отчиталась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это почти 50 процентов взрослого населения.

Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало четыре вакцины для использования в ЕС — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Эти же препараты получили одобрение ВОЗ.

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» прививают население в Венгрии. Это единственная страна Евросоюза, которая вакцинирует население препаратом, произведенным в России, несмотря на отсутствие официального одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Еще одна страна Европы задумалась о производстве «Спутника V»
В России заявили об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире
Россия потребовала от Словакии извинений за ложь о «Спутнике V»