В Евросоюзе отчитались о 100 миллионах привитых от коронавируса граждан

В странах Европейского союза привито около 100 миллионов граждан, отчиталась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это почти 50 процентов взрослого населения.

Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало четыре вакцины для использования в ЕС — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Эти же препараты получили одобрение ВОЗ.

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» прививают население в Венгрии. Это единственная страна Евросоюза, которая вакцинирует население препаратом, произведенным в России, несмотря на отсутствие официального одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран.