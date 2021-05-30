В России заявили об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире

Вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что эффективность препарата подтверждают данные из России, Мексики, Аргентины и Венгрии.

«Спутник V» зарегистрирован в странах с общим населением свыше трех миллиардов человек, сообщает агентство. Эффективность препарата составила 97,6 процента по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с начала декабря 2020 года до конца марта 2021-го.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что россияне изменили свое отношение к вакцине «Спутник V» благодаря ее разработчику Денису Логунову, который испытал препарат на себе и открыто рассказал о его создании.