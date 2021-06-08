Раскрыты планы Сербии по производству «Спутника V»

Сербия за год планирует произвести четыре миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом «Известиям» рассказал председатель Народной скупщины страны Ивица Дачич.

Он отметил, что, помимо обеспечения собственных граждан, страна рассчитывает на экспорт препарата. Он выразил уверенность, что многие страны заинтересуются покупкой вакцины.

4 июня президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич дали старт производству «Спутник V» в Сербии. Церемония прошла в онлайн-формате между двумя столицами. Отмечается, что Сербия стала первой европейской страной, производящей вакцину российской разработки.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил Россию за активную борьбу с пандемией COVID-19 и российскую вакцину «Спутник V». Он отметил, что очень рад, что российский препарат представлен уже более чем в 60 странах.