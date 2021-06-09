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Премьер Испании призвал пускать привитых «Спутником V» в Евросоюз

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Педро Санчес
Педро Санчес
Фото: Olivier Hoslet / Pool / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал разрешить въезд на территорию Евросоюза гражданам, которые получили российскую прививку от коронавируса «Спутник V». Об этом политик заявил во время визита в Аргентину, его слова передает ТАСС.

Он пояснил журналистам, что в настоящее время в ЕС обсуждают этот вопрос. «Осмелюсь сказать, что это, очевидно, вакцины, поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или посещения европейского континента», — добавил Санчес.

В Аргентине российскую вакцину стали производить 4 июня. В стране он будет выпускаться под названием «Спутник VIDA». По оценкам, на начальном этапе будет произведено по одному миллиону каждой из доз вакцины.

Испания с 7 июня открыла границы для привитых туристов. Однако препарат «Спутник V» не вошел в список обеспечивающих въезд в страну. Тем не менее уже с 12 мая визовые центры королевства начали выдавать россиянам въездные документы, а власти страны выразили надежду, что уже в сентябре 2021 года российских туристов смогут пустить на испанские курорты.

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