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В Аргентине началось производство вакцины «Спутник V»

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Фото: Dado Ruvic / File Photo / Reuters

В Аргентине стартовало производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента фармацевтической компании Richmond («Ричмонд») Марсело Рубена Фигейраса.

Отмечается, что российский препарат будет выпускаться в Аргентине под названием «Спутник VIDA». По оценкам, на начальном этапе будет произведено по одному миллиону каждой из доз вакцины.

Церемония запуска прошла в формате видеоконференции. Президент России Владимир Путин и лидер Аргентины Альберто Фернандес наблюдали за стартом производства во время встречи с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей «Спутника V» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее Сербия стала первой страной в Европе, в которой началось производство российской вакцины «Спутник V».

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