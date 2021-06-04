В Аргентине началось производство вакцины «Спутник V»

В Аргентине стартовало производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента фармацевтической компании Richmond («Ричмонд») Марсело Рубена Фигейраса.

Отмечается, что российский препарат будет выпускаться в Аргентине под названием «Спутник VIDA». По оценкам, на начальном этапе будет произведено по одному миллиону каждой из доз вакцины.

Церемония запуска прошла в формате видеоконференции. Президент России Владимир Путин и лидер Аргентины Альберто Фернандес наблюдали за стартом производства во время встречи с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей «Спутника V» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее Сербия стала первой страной в Европе, в которой началось производство российской вакцины «Спутник V».