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В Турцию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V»

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Препарат Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак")
Препарат Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак")
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Турцию. Об этом сообщается на сайте газеты Gunboyu.

По информации издания, 14 июня самолет с первой российской вакциной от коронавирусной инфекции приземлился в международном аэропорте Эсенбога в Анкаре. В Турции отметили, что российский препарат поможет ускорить вакцинацию в стране. По информации Министерства здравоохранения, за последние четыре дня в Турции COVID-19 заразились 200 тысяч человек, число новых заболеваний при этом продолжает расти.

Ранее в мае турецкий Минздрав одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В организации отметили, что применение препарата турецкой стороной «позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса и сформировать долгосрочный иммунитет у населения».

28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика закупит 50 миллионов доз российской вакцины от коронавируса. Первая поставка ожидается в мае, а вся партия будет доставлена в страну в течение полугода.

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