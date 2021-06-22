Эксперт оценил риск заражения COVID-19 при купании

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил риск заражения COVID-19 при купании в водоеме, сообщает ТАСС.

Способность возбудителя COVID-19 передаваться через воду на данный момент не доказана: вирус распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем, отметил Лебедев. «Таким образом, вода из открытых водоемов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции», — сообщил он.

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Эксперт добавил, что Роспотребнадзор исследовал воду на наличие в ней коронавируса: положительный результат не подтвердили ни в одном из случаев. Лебедев также считает, что на пляже можно не носить медицинскую маску, однако необходимо соблюдать социальную дистанцию и проводить время в более отдаленных от людей местах. Он посоветовал россиянам не располагаться там, где находится уже много отдыхающих или где затруднен проход к водоему.

Специалист напомнил, что скопления людей встречаются в зонах пляжной торговли, питания и около раздевалок. Подобные многочисленные контакты способствуют передаче вируса, предупредил эксперт. Он призвал мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком и обязательно надевать маску, заходя в помещение.

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