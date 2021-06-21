В Ялте проверят морскую воду на холеру

В Ялте займутся проверкой морской воды на холеру. Об этом сообщила главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Ее заявление публикует ТАСС.

«К сожалению, ситуация такова, что мы боимся резкого развития эпидемических осложнений кишечными инфекциями», — сказала Пеньковская.

Она добавила, что на случай осложнения эпидемиологической ситуации в регионе с министерством здравоохранения и со здравоохранением Ялты разработаны маршруты, по которым будут доставлять больных кишечными инфекциями.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о запретах купания на пляжах Крыма и Севастополя. Предписание связано с ухудшением качества морской воды.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.