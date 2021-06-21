В пострадавшей от наводнения Ялте объявили выходные

Принято решение объявить 22 и 23 июня выходными днями в Ялтинском регионе, пострадавшем от наводнения. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил во «ВКонтакте».

18 июня стало известно, что в Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города. Власти ввели режим ЧС и ограничили въезд в город.

Сообщалось о 43 пострадавших. Власти сообщили, что им выплатят компенсацию. По словам главы администрации города Янины Павленко, всего выделено 57,8 миллиона рублей.