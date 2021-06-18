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В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Об этом РИА Новости сообщили в крымском гидрометцентре.

«С полуночи до 6 утра выпало 42 миллиметра. На Ай-Петри 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы (72 миллиметра)», — приводит издание слова представителя исследовательского центра.

Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города.

По словам главы местной администрации Янины Павленко, есть риск, что город будет обесточен. Она призвала местных жителей по возможности оставаться дома.

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