Россия
 
Последние новости
Пожарный приехал на вызов и нашел погибшую дочь среди обломков машин
В Москве появился новый метод борьбы с превышением скорости 
В России обнаружили более 14 тысяч мутаций коронавируса
Сотрудники ФСБ задержали лжеколлегу с миллионами рублей
Пьяный россиянин скинул с пятого этажа двух собак
Российские мобильные операторы захотели платить меньше налогов
Главный тренер ушел из клуба Кокорина через три недели после назначения
Человечество приблизилось к получению чистой энергии из солнечного света
Иммунолог прокомментировала данные об отсутствии антител после «ЭпиВакКороны»
Новости партнеров
Прослушать новость

Во всем Крыму ввели режим ЧС после затоплений

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Во всем Крыму после затоплений ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Аксенов добавил, что власти приняли решение создать комиссию по ликвидации ЧС. Финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме, подчеркнул он.

Ранее 17 июня сообщалось, что на востоке Крыма из-за ливней выпало полторы месячные нормы осадков, в Керчи ввели режим ЧС.

Глава местной администрации Сергей Бороздин заявил, что проводится эвакуация населения, пострадавших разместят в гостиницах и на базах отдыха, обеспечив их трехразовым питанием. На востоке Крыма из-за сильных ливней выпало полторы месячные нормы осадков. Аксенов пообещал, что местным жителям выплатят компенсации ущерба.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Крыма компенсируют ущерб пострадавшим от затоплений жителям полуострова
В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней
В затопленной Керчи ввели режим ЧС